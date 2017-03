Barcelona gaat na zesklapper in Camp Nou weer aan kop in LaLiga

Barcelona heeft in ieder geval tijdelijk de koppositie in LaLiga overgenomen van Real Madrid. Het team van Luis Enrique, dat twee duels meer speelde dan De Koninklijke, won woensdag met 6-1 van laagvlieger Sporting Gijón. De voorsprong op Real Madrid, dat woensdagavond thuis aantreedt tegen Las Palmas, bedraagt twee punten.

Dankzij een droomstart nam Barcelona al gauw afstand van Sporting Gijón en kwam de overwinning nimmer in gevaar. Lionel Messi was na acht minuten verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt. Na een heerlijke lange bal van landgenoot Javier Mascherano, die zijn allereerste assist bijschreef in dienst van Barcelona, ontsnapte Messi aan de verdediging. Hij kopte vervolgens fraai over de uitkomende doelman Iván Cuéllar. Twee minuten later kwam de beslissende pass van Neymar. Een heerlijke steekbal werd op waarde geschat door Luis Suárez, die vanuit een lastige hoek richting doel schoot. Verdediger Juan Rodríguez Martínez werkte de bal vervolgens onbedoeld in eigen doel.

Lionel Messi kopte de 0-1 over doelman Iván Cuéllar.

Sporting Gijón, de nummer achttien van LaLiga, slaagde er even in om de spanning terug te brengen. Sergio Álvarez schoof de bal op de paal en in de rebound was het raak via Carlos Castro García. De bezoekers hoefden zich echter geen illusies te maken, want Suárez bracht de marge al gauw terug tot twee. Jean-Sylvain Babin kopte de bal weg en bediende daarmee de Uruguyaan, die de bal in één keer uit de lucht nam. Zijn volley in de bovenhoek liet keeper Cuéllar kansloos. Barcelona oogde enigszins kwetsbaar in de achterhoede, maar wist grote kansen voor Sporting Gijón te voorkomen.

In de pauze werd Paco Alcácer ingebracht als vervanger van Suárez en de invaller had slechts enkele minuten nodig om zijn naam op het scoreformulier te zetten. Messi veroverde de bal van de treuzelende Babin en vond Paco, die vrijstond in het zestienmetergebied en de rechterhoek vond: 4-1. De Argentijn leek zelf de 5-1 te gaan maken, maar zijn vrije trap spatte uiteen op het snijpunt van de kruising. Neymar was wel succesvol met een vrije trap: vanaf de rechterflank krulde de Braziliaan het leer in de bovenhoek. Cuéllar kreeg een hand tegen de bal, maar dat was onvoldoende. De eindstand werd bepaald door een poeier van Ivan Rakitic van dichtbij.