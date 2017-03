PSG krijgt op erbarmelijk knollenveld pas laat loon naar werken

Paris Saint-Germain blijft in de race voor de derde opeenvolgende eindzege in de Coupe de France. Op het erbarmelijke veld van tweededivisionist Chamois Niortais werd het 0-2, dankzij late doelpunten van Javier Pastore en Edinson Cavani. PSG stootte daardoor door naar de kwartfinale van het belangrijkste bekertoernooi van Frankrijk.

Ten opzichte van de galavoorstelling tegen Olympique Marseille (1-5) van zondag voerde Unai Emery acht wijzigingen door in zijn opstelling. Alleen Thomas Meunier, Marquinhos en Blaise Matuidi behielden hun basisplaats. Zoals verwacht mocht worden had PSG de touwtjes in handen in het Stade René Gaillard. De nummer twee van de Ligue 1 had echter moeite om Chamois Niortais de wil op te leggen op het drijfnatte knollenveld. Goede kansen waren er voor Christopher Nkunku en Gonçalo Guedes, die keeper Arthur Desmas tot een ingreep dwongen. Tussendoor kopte Marquinhos rakelings over de lat.

Ook na rust bleef PSG worstelen. Het veld werd er niet beter op: de bal bleef soms bijna stil liggen in een plas water. Niettemin bleven er kansen komen, bijvoorbeeld voor Guedes. De vleugelspeler ontving de bal in het strafschopgebied, maar de afronding liet veel te wensen over. Uitblinker Desmas voorkwam tot tweemaal toe een treffer van Jean-Kévin Augustin. Twaalf minuten voor tijd was het eindelijk raak voor de bezoekers. Na een vrije trap van Nkunku werkte Pastore de bal binnen vanuit het modderige vijfmetergebied. In de blessuretijd bepaalde invaller Cavani de eindstand.