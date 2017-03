PSV erkent eliminatie in titelrace: ‘Positie van Cocu is geen issue’

PSV is volgens Marcel Brands kansloos in de strijd om de landstitel. Na de 2-1 nederlaag bij Feyenoord bedraagt de kloof met de koploper elf punten. Ook de tweede plaats is op het moment ver weg voor PSV, maar toch staat de positie van trainer Phillip Cocu niet ter discussie.

"We zijn uitgeschakeld in de titelrace, maar hebben nog steeds een doel voor ogen: tweede worden en dus voorronde Champions League halen", verzekert technisch manager Brands woensdag in gesprek met Voetbal International. "De positie van Cocu is voor ons geen issue. Er is geen paniek of onrust bij PSV."

Brands trekt de vergelijking met Barcelona, dat 'volgens velen' helemaal vernieuwd moest worden na de 4-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. "Een paar dagen later winnen ze weer en ziet de wereld er heel anders uit", zegt de beleidsbepaler. "Ik vind nog steeds dat wij een kampioenswaardige selectie hebben, maar dat vinden ze bij Feyenoord en Ajax van hun eigen selectie ook."