Hummels: ‘De manier waarop fans ons behandelen is respectlozer geworden’

Carlo Ancelotti raakte onlangs in opspraak nadat hij zijn middelvinger opstak naar een fan van Hertha BSC, die de Italiaan bespuugd zou hebben. Volgens Mats Hummels doen dit soort incidenten van fans richting spelers en trainers zich steeds vaker voor. De verdediger van Bayern München roept de mensen op weer normaal om te gaan met spelers.

“Het lijkt er sterk op dat er steeds meer beledigingen en scheldpartijen richting spelers worden geuit. Supporters uitten hun frustraties op de spelers en coaches. Dat resulteert in beledigingen en zelfs in mensen die op ons spugen”, zegt Hummels in gesprek met BILD. Ancelotti werd uiteindelijk niet bestraft voor de middelvinger, maar deed een donatie aan de boetepot van de Duitse voetbalbond.

"Het beledigen en zelfs bespugen van spelers en coaches is simpelweg verkeerd. Je kunt ook niet over straat lopen en opeens mensen uitschelden en bespugen”, gaat de Duits international verder. “De manier waarop fans ons behandelen is respectlozer geworden in de laatste negen of tien jaar. Maar daar moeten we nu eenmaal mee omgaan.”