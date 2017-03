‘Het spijt me nog steeds dat Zlatan Arsenal toen heeft afgewezen’

Zlatan Ibrahimovic maakt dit seizoen furore in de Premier League en heel Manchester United hoopt dat de Zweed zijn verblijf op Old Trafford met een jaar gaat verlengen. Ibrahimovic was voordat hij in 2001 naar Ajax trok ook in beeld om in Engeland aan de slag te gaan. De spits zag toen echter af van een overstap naar Arsenal, wat in Londen nog steeds tot scheve gezichten leidt.

“Het spijt me dat Ibrahimovic nooit naar Arsenal is gekomen. Hij bezocht de club in 2000 als tiener en hij was toen al zo sterk en imponerend dat ploeggenoten grapten dat hij mijn positie centraal achterin over kwam nemen”, schrijft Martin Keown in zijn column in de Daily Mail. “Zelfs toen kon ik al zien dat Ibrahimovic iets uitstraalde. Nu hij het zo goed doet bij United, zijn de vergelijkingen met Eric Cantona onontkoombaar.”

“Cantona ontsloot de deur voor het succes van United in zijn vijf seizoenen bij de club, hij zal altijd gezien worden als the King, maar Ibrahimovic helpt nu met het redden van hun reputatie en maakt de club weer groot”, gaat Keown verder. “Hij is de nieuwe koning en hoewel hij een korte termijnoplossing is, is het te hopen dat Ibrahimovic niet op dezelfde manier vertrekt als Cantona. De club zou moeten bedenken dat Cantona op zijn 31e uit het niets zijn pensioen aankondigde en moet keihard werken om te zorgen dat Ibrahimovic in ieder geval nog één seizoen blijft.”