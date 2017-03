‘Een grote schoonmaak is in het geval van PSV helemaal niet nodig’

Na de 2-1 nederlaag afgelopen zondag op bezoek bij Feyenoord is PSV nagenoeg uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap. Er wordt nu veelvuldig geroepen dat er komende zomer een grote schoonmaak plaats moet vinden in Eindhoven, maar daar is Sef Vergoossen het niet mee eens.

“Na zo'n seizoen ben je geneigd te kiezen voor een grote schoonmaak, maar over het algemeen ben ik daar geen voorstander van. Gefaseerd vernieuwen is beter. Een grote schoonmaak is in het geval van PSV ook helemaal niet nodig, vind ik. Het verschil tussen het huidige niveau en een hoger niveau is niet heel groot”, stelt de oud-trainer van de Eindhovenaren. “Ik vind dat je dat altijd moet doorselecteren. Ook als de prestaties goed zijn. Als Feyenoord dit seizoen kampioen wordt en in de zomer niet doorselecteert, dan krijgen ze volgend seizoen met hetzelfde euvel te maken als PSV nu.”

“Voorafgaand aan het seizoen had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Sterker, ik zag PSV als dé favoriet voor de landstitel”, gaat Vergoossen verder. Hij is er overigens wel van overtuigd dat Marcel Brands de juiste man is om PSV er bovenop te helpen. “Dat heeft hij in het verleden vaak genoeg aangetoond. Hij heeft er genoeg kennis en ervaring voor. Marcel heeft aangetoond dat hij vanuit een duidelijke visie iets kan neerzetten. Het is belangrijk dat hij niet afwijkt van die visie. PSV moet gewoon zichzelf blijven, dan komt het wel goed. Dat is Brands wel toevertrouwd.”