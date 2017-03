Nieuwe domper voor FC Utrecht door zware blessure jeugdinternational

Het seizoen van Patrick Joosten zit er op nadat hij vrijdag zwaar geblesseerd raakte op de training. Nader onderzoek heeft woensdag uitgewezen dat de aanvallende middenvelder zijn voorste kruisband heeft afgescheurd en onder het mes moet.

Dit betekent dat de Domstedelingen het naar alle waarschijnlijkheid zes tot negen maanden zonder Joosten moet doen. De jeugdinternational kwam dit seizoen toe dertien wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Daarnaast kwam hij acht keer in actie voor Jong FC Utrecht, dat in de Jupiler League uitkomt.

De blessure van Joosten, die in 2015 de overstap maakte van NEC, is de zoveelste domper die Utrecht dit seizoen te verwerken krijgt. Soufyan Amrabat en Wout Brama raakten onlangs geblesseerd, terwijl Rico Strierder, Robbin Ruiter en Edson Braafheid al langer in de ziekenboeg zitten.