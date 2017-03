Rentree in Franse ploeg lonkt voor Benzema: ‘Geen rancune tegenover hem’

Karim Benzema is sinds december 2015 persona non grata bij de Franse nationale ploeg. De spits van Real Madrid werd geschorst na een chantagezaak tegen ploeggenoot Mathieu Valbuena. Volgens bondscoach Didier Deschamps is een rentree van Benzema nu aanstaande.

De spits zou betrokken zijn geweest bij de afpersing van Valbuena. Zijn collega-international moest 150.000 euro aan een vriend van Benzema betalen, omdat er anders een seksvideo van hem openbaar gemaakt zou worden. Toen de rol van Benzema bekend werd, besloot de Franse voetbalbond FFF om de spits te schorsen. Daardoor miste de 81-voudig international het EK van afgelopen zomer in eigen land.

Maar Deschamps heeft nu toestemming van de FFF gekregen om Benzema weer te selecteren. “Wat er in het verleden gebeurd is, blijft in het verleden. Ik heb geen rancune tegenover Karim. Als het in het belang van het team is, roep ik hem op. Maar ik maak mijn beslissingen op basis van sportieve prestaties”, zegt de Franse bondscoach in gesprek met Le Parisien. “Hij is nog steeds één van de beste Franse aanvallers, dus niets is onmogelijk.”