Chelsea verlengt met opgebloeide middenvelder: ‘Ik geniet van het voetbal’

Chelsea heeft Victor Moses langer aan zich gebonden. De Nigeriaanse middenvelder had nog een contract tot 2019, maar the Blues hebben die opengebroken en verlengd tot 2021. Moses is sinds dit seizoen een vaste waarde in het elftal van manager Antonio Conte.

De Nigeriaan kwam dit seizoen tot 28 wedstrijden en wordt door Conte met name gebruikt als rechtermiddenvelder. Moses wist dit jaar vier keer het net te vinden en fungeerde drie keer als aangever bij de huidige koploper van de Premier League. Pas één competitiewedstrijd bleef hij negentig minuten op de bank, eind september in de uitwedstrijd tegen Arsenal (3-0 nederlaag). Sindsdien ruimde Conte iedere competitiewedstrijd een basisplaats in voor Moses.

Gezien de afgelopen seizoenen is het opvallend dat Moses uitgegroeid is tot vaste waarde bij Chelsea. Afgelopen drie jaar werd de middenvelder verhuurd, aan Liverpool, Stoke City en West Ham United. “Ik ben blij dat ik hier nog een aantal jaar zal spelen. Nu moeten we ons weer concentreren op de prestaties in de competitie. We moeten hard blijven werken om de Premier League te winnen. Dit seizoen presteren we uitstekend. Ik geniet van het voetbal en we hebben een manager die iedere speler vertrouwen geeft”, zegt Moses, die in 2012 door Chelsea werd overgenomen van Wigan Athletic.