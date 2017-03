‘Heerenveen moet flink betalen bij niet laten spelen Ödegaard'

SC Heerenveen stuntte afgelopen winter met het binnenhalen van Martin Ödegaard. Het Noorse supertalent moet voorlopig echter nog wennen in Heerenveen, maar kwam wel in iedere wedstrijd sinds zijn komst in actie. Dat is echter geen toeval, want Real Madrid dwong dat naar verluidt met een clausule af.

Volgens El Confidencial wil Real Madrid met een clausule in het huurcontract voorkomen dat Ödegaard bij Heerenveen op de bank terecht komt. Iedere wedstrijd dat de Noorse middenvelder negentig minuten op de bank blijft bij de Friezen, zou Heerenveen namelijk op een boete van 40.000 euro, te betalen aan Real, komen te staan.

In het duel tegen FC Twente besloot trainer Jurgen Streppel het supertalent te passeren, maar hij kwam wel zes minuten voor tijd als invaller in het veld. Ödegaard is voor anderhalf jaar gehuurd door Heerenveen. Streppel gaf bij de komst van de middenvelder nog aan dat hij Ödegaard geen garantie gaf op een basisplaats. “Garanties dat hij speelt geven we niet. Het beste elftal speelt en dan maakt het niet uit of een speler bij Real vandaan komt of Olyphia”, sprak de oefenmeester in januari.