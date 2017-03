‘Niemand zag mijn vertrek bij Ajax aankomen, ik niet, mijn omgeving niet’

Kevin van Kippersluis speelt inmiddels alweer een aantal jaar voor FC Volendam, maar de loopbaan van de linksbuiten had ook anders uit kunnen pakken. In de jeugd kwam 23-jarige aanvaller uit voor Ajax en hij dacht ook voor de Amsterdammers te kunnen blijven spelen. Het kwam dan ook hard aan toen hij na twee jaar te horen kreeg dat hij zijn biezen moest pakken.

“Als jongetje droom je van Ajax en dan speel je op die leeftijd ineens toernooien in Milaan, Madrid en Barcelona”, blikt hij tegenover Voetbal International terug. “Na twee jaar moest ik dus weg. De dag erna zat ik al bij FC Utrecht. In die tijd had ik last van groeipijnen. Ik was altijd klein geweest en schoot ineens de lucht in. Maar ik speelde aan het eind van het seizoen alles. Niemand zag mijn vertrek bij Ajax aankomen. Ik niet, mijn omgeving niet, ouders van andere jongens niet. Dat was een tik. Huilen natuurlijk, je jongensdroom spat uiteen. Alles valt weg.”

Van Kippersluis vertrok vervolgens naar de jeugdopleiding van FC Utrecht, maar tot een debuut in de hoofdmacht van de Domstedelingen kwam het niet. Na een tussentijdse verhuurperiode bij Excelsior vertrok hij in 2014 naar Volendam.