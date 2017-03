‘AZ mag de beker eigenlijk niet meer uit handen geven’

AZ neemt het donderdagavond in de halve finale van de KNVB Beker op tegen SC Cambuur en na het pak slaag van Olympique Lyon in de Europa League is het bekertoernooi de enige overgebleven kans voor de Alkmaarders om dit seizoen zilverwaar in de prijzenkast bij te kunnen zetten. De subtopper uit de Eredivisie zou normaal gesproken te sterk moeten zijn voor het in de Jupiler League uitkomende Cambuur, maar technisch directeur Max Huiberts weet ook dat de Friezen niet onderschat mogen worden.

“Los van de beker doen we in de competitie nog mee, al is dit wel een mooie kans. Ik hoor om me heen mensen roepen dat we al in de finale staan. Maar zo denk ik niet”, vertelt de bestuurder in gesprek met Voetbal International. “SC Cambuur is een goed voetballende ploeg die Ajax en FC Utrecht heeft uitgeschakeld. Ik vind het oprecht knap wat ze daar nu doen. Het past dit AZ zeker niet om op voorhand heel arrogant te worden.”

AZ is samen met Cambuur, Vitesse en Sparta Rotterdam één van de kanshebbers voor de eindzege in het bekertoernooi. Voor Gertjan Verbeek, oud-trainer van de Alkmaarders, bestaat er echter geen twijfel over wie de favoriet is: “Dit mogen ze eigenlijk niet meer uit handen geven. Als je kijkt welke teams er nog over zijn, hebben ze een goede kans om de beker te winnen. En als ze daarin slagen, is iedereen die dikke nederlaag tegen Lyon weer vergeten”, blikt hij vooruit tegenover De Telegraaf.