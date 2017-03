‘Ik heb gehuild toen ik Chelsea verliet, omdat het de verkeerde beslissing was’

Inmiddels heeft Damien Duff al bijna een jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. De voormalig aanvaller sloot zijn carrière af bij het Ierse Shamrock Rovers en kwam verder uit voor Blackburn Rovers, Chelsea, Newcastle United, Fulham en Melbourne City. Met name zijn vertrek bij the Blues viel hem zwaar.

In 2006 liet Duff Stamford Bridge achter zich om bij Newcastle United te gaan spelen. “Ik heb gehuild op de dag dat ik Chelsea verliet. Achteraf was dat omdat ik op dat moment de verkeerde beslissing maakte. Ik heb nooit gehuild toen ik bij Blackburn, Newcastle of Fulham vertrok. Zelfs niet toen ik stopte met voetballen”, zegt de honderdvoudig international voor Ierland tegen FourFourTwo.

Duff kende een imposante carrière en werkt tegenwoordig in de trainersstaf bij Shamrock Rovers, uitkomend op het hoogste niveau in Ierland. Het scheelde niet veel, of de oud-aanvaller had tijdens zijn loopbaan het shirt van Liverpool gedragen. “Dat kwam twee of drie keer heel dichtbij. De eerste keer voordat ik naar Chelsea ging. Maar Blackburn vroeg zo’n hoge transfersom, waardoor maar weinig clubs me konden betalen. Liverpool was ook nog geïnteresseerd toen ik Chelsea verliet.”