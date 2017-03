Ould-Chikh verscheurt contract en krijgt kans bij FC Utrecht

Bilal Ould-Chikh is terug in Nederland. De negentienjarige rechtsbuiten heeft zijn tot medio 2020 doorlopende contract bij Benfica laten ontbinden en traint mee bij FC Utrecht, zo laat de club uit de Domstad via de officiële kanalen weten.

De komende periode wordt volgens FC Utrecht benut ‘om te zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen’. Het valt dus niet uit te sluiten dat de linkspoot een contract krijgt als hij indruk maakt op de technisch staf van trainer Erik ten Hag. Benfica heeft de contractontbinding overigens nog niet bevestigd.

Ould-Chikh maakte in de zomer van 2015 voor 1,25 miljoen euro de overstap van FC Twente naar Benfica, maar verder dan twaalf wedstrijden in het tweede elftal kwam hij niet. In dienst van Twente kwam Ould-Chikh eerder tot één treffer in negentien officiële duels.