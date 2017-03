‘Door de pinnen in mijn benen gaat het alarm af bij de detectiepoortjes’

Djibril Cissé zette in oktober 2015 een punt achter zijn loopbaan en besloot zich te richten op het produceren van muziek en het ontwikkelen van zijn eigen kledinglijn. De 35-jarige Fransman speelde voor clubs als Liverpool, Olympique Marseille en Lazio en kijkt tevreden terug op zijn carrière, zo vertelt hij in een interview met de Daily Mirror.

Cissé zegt dat hij wel meer uit zijn loopbaan had kunnen halen als hij in 2004 en 2006 niet zo zwaar geblesseerd was geraakt. Hij liep drie maanden na zijn transfer naar Liverpool een dubbele beenbreuk op en kreeg twee jaar later een nieuwe heup. “Ik heb pinnen in mijn benen en een pin in mijn heup. Als ik op het vliegveld door de detectiepoortjes loop, gaat het alarm af! Maar het gaat erom dat je mentaal sterk bent. Zelfs voor mijn heupoperatie was ik ervan overtuigd dat ik weer zou gaan spelen. Ik heb een mooie loopbaan gehad.”



Djibril Cissé sloot zijn loopbaan af bij Saint-Pierroise en trainde later nog mee bij AJ Auxerre, maar tekende daar geen contract.

Cissé, 41-voudig international, zegt een aantal goede vrienden aan zijn voetballende leven te hebben overgehouden: “De voetballerij is een kleine wereld waarin het makkelijk is om vrienden te maken. Ik heb nog altijd contact met Thierry Henry, Didier Drogba, Samuel Eto’o en Steven Gerrard. Ze waren niet alleen collega’s, maar ook vrienden. Je gaat met elkaar voor hetzelfde doel en deelt ondertussen ook veel persoonlijks met elkaar. Het is jammer dat je vaak maar één of twee jaar met elkaar optrekt omdat je daarna weer vertrekt.”

Cissé speelde uiteindelijk 79 wedstrijden voor Liverpool en won de Champions League, FA Cup en de Europese Super Cup. Hij erkent dat de periode op Anfield de mooiste tijd is geweest uit zijn loopbaan, al had hij ook nog graag met de huidige manager van de club willen werken: “Ik mag Jürgen Klopp. Hij past bij de club. Ik denk dat hij binnen twee seizoenen de titel pakt. Ik heb als speler een paar keer met hem gesproken en hij geeft je energie. Het is voor een voetballer echt geweldig om onder zijn hoede te spelen. Hij is als José Mourinho, hij geeft je energie. Ik denk dat hij dat erg goed doet.”



Djibril Cissé maakte in zijn loopbaan in totaal 220 doelpunten in clubverband. Voor dat aantal had de spits 545 wedstrijden nodig.

“De mensen hielden bij Borussia Dortmund van hem en dat doen ze nu ook bij Liverpool, dat is geen toeval meer. Als iedereen hetzelfde over je denkt, dan betekent dat dat er een kern van waarheid in zit. Ook als je hem op televisie ziet, geeft hij je positieve energie. Ik had erg graag voor hem gespeeld (…) Het kampioenschap is nu de big thing voor Liverpool, maar ik denk dat het ze kan lukken. Met twee of drie jaar moet het kunnen. Alle omstandigheden zijn goed en het enige wat ze moeten doen is de juiste spelers halen en winnen”, besluit Cissé.