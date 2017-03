‘De topclubs hebben spitsen als Zlatan en Kane, Liverpool heeft die niet’

De kans is heel groot dat het seizoen van Liverpool opnieuw gaat eindigen zonder eremetaal. De ploeg van trainer Jürgen Klopp is al uitgeschakeld in de FA Cup, zag rivaal Manchester United de League Cup winnen en staat in de Premier League al een straatlengte achter koploper Chelsea. Volgens John Aldridge moet de club zijn beleid aanpassen om de prijzendroogte een halt toe te roepen.

Als het aan de oud-speler van the Reds ligt, trekt de club komende zomer de portemonnee om een ervaren spits binnen te halen. “Wanneer je defensie onder druk staat, heb je voorin iemand nodig die de bal vast kan houden. Iemand die uit het niets een doelpunt kan maken, die voorin het gevecht kan beginnen”, schrijft Aldridge in zijn column in de Liverpool Echo. “Roberto Firmino is een leuke, technische spits. Maar hij is niet zo’n soort spits, het is niet zijn spelletje.”

“Het is een van de moeilijkste dingen in de wereld om een spits van wereldklasse binnen te halen. Klopp vond bij Borussia Dortmund bijvoorbeeld Robert Lewandowski. Harry Kane, Zlatan Ibrahimovic, Diego Costa, de topclubs hebben dat soort spitsen en wij niet”, stelt de oud-spits. “Het probleem is alleen; waar vind je ze en wat gaan ze kosten? Liverpool moet ook nog een middenvelder en een centrale verdediger halen.”