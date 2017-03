Van la Parra hoopt op Oranje: ‘Als we dat halen, mag ik iets gaan verwachten’

Rajiv van la Parra is dit seizoen een van de vele Nederlands spelers in de Championship. De aanvaller maakt met Huddersfield Town een uitstekend door en staat met zijn club momenteel derde op de ranglijst. De ex-speler van onder meer sc Heerenveen vindt dat het niveau in de Championship in Nederland onderschat wordt.

“Ze denken vast dat we in het Championship kick and rush spelen. Maar de bondscoach zou hier best eens kunnen gaan kijken”, zegt Van la Parra tegen het Algemeen Dagblad. “Spelers uit de Premier League moeten voorrang krijgen, maar zelfs die worden vaak over het hoofd gezien. Persoonlijk vind ik dat Patrick van Aanholt een kans moet krijgen. Die presteert heel goed, eerst bij Sunderland en nu bij Crystal Palace.”

Huddersfield Town maakt dit seizoen kans op promotie naar de Premier Leagu. Van la Parra hoopt in aanmerking te komen voor Oranje als dat eenmaal zover is. “Als we in de Premier League komen, dan mag ik iets gaan verwachten”, stelt de geboren Rotterdammer. Woensdag wacht voor hem met Huddersfield de replay tegen Manchester City in de vijfde ronde van de FA Cup. “Dit seizoen verloopt als een sprookje. Laat City maar komen. We zijn gelijkwaardig.”