Koeman spreekt zich uit: ‘Natuurlijk is Rooney welkom bij Everton’

Wayne Rooney is bij Manchester United niet meer zeker van een basisplaats en hoewel hij er nog tot de zomer van 2019 onder contract staat, wordt er al maanden gespeculeerd over een vertrek. Voormalig middenvelder Paul Ince, 49 jaar, zou Rooney wel graag terug zien keren bij de club waar het voor de international allemaal begon: Everton.

Ince beseft dat het voor Rooney ‘zwaar’ zal zijn om Man United te verlaten, zo schrijft hij op het blog Paddy Power: “Maar als hij naar een andere club in Engeland gaat, dan moet het Everton zijn. Daar komt hij vandaan. Daar is hij zijn loopbaan begonnen. Als hij daar naartoe gaat, komt hij in een uitstekend elftal met een excellente manager terecht. Hij zou daar ook weer de grote man kunnen worden”, besluit Ince.



Everton-manager Ronald Koeman wacht af wat Wayne Rooney gaat besluiten.

Van Koeman is de 31-jarige aanvoerder van Man United in ieder geval van harte welkom op Goodison Park, zo geeft hij te kennen in de Daily Telegraph: “Ik geloof dat Rooney nog altijd op een hoog niveau kan acteren. Ik denk dat hij er goed aan heeft gedaan om bij Man United te blijven omdat hij nog twee, drie jaar meekan op dit niveau. Wat er na dit seizoen gebeurt, dat weet ik niet”, aldus de Nederlander.

“Ik weet het niet, maar wat mij betreft is hij wel een van de spelers die Everton sterker zou kunnen maken. Het gaat er nu om wat de speler zelf wil en hoe Man United er tegenaan kijkt; wij hebben er geen stem in. Maar natuurlijk, iedere speler die Everton in onze ogen sterker maakt is welkom”, besluit Koeman. Rooney speelde tot dusverre 549 wedstrijden voor Man United en daarin kwam hij tot 250 doelpunten en 145 assists.