‘Conte reserveert veertig miljoen euro voor oude bekende’

Álvaro Morata moet het dit seizoen vooral doen met een bijrol bij Real Madrid en dat zint hem niet. De Spaanse spits heeft daar volgend seizoen geen trek meer in. Daarom zou Morata willen vertrekken uit Madrid en de situatie wordt door Antonio Conte met belangstelling gevolgd.

De Italiaanse oefenmeester haalde Morata in 2014 naar Juventus en zou hem nu graag naar Chelsea willen halen. Volgens Diario Gol bereiden the Blues een bod van veertig miljoen euro op de spits voor. Het is voorlopig onbekend of dat bod voldoet aan de eisen van Real Madrid.

De Koninklijken haalden Morata afgelopen zomer voor dertig miljoen euro terug naar de Spaanse hoofdstad. Bij Real speelt hij echter vooral de tweede viool achter Karim Benzema. De spits speelde tot nu toe wel dertig wedstrijden, maar slechts twaalf keer in de basiself. Morata kwam dit seizoen tot vier doelpunten in het shirt van Real Madrid.