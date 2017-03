Veltman: ‘Kan voor Davy een prikkel zijn om langer bij Ajax te blijven’

Davy Klaassen is dit seizoen van grote waarde voor Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers zorgde tot dusver voor vijftien doelpunten en fungeerde zeven keer als aangever. Logischerwijs komen er dan speculaties over een transfer naar het buitenland, maar ploeggenoot Joël Veltman ziet hem niet zo snel vertrekken.

“Misschien is hij na dit seizoen toe aan een nieuwe stap, hoewel ik ook weet dat hij Ajax niet zomaar zal verlaten. Lasse Schöne heeft onlangs bijgetekend, we hebben als club en ploeg ambities om ook Europees wat te laten zien. Dat kan ook voor hem een prikkel zijn om er nog een seizoen Ajax aan vast te plakken”, zegt Veltman tegen Voetbal International. “Ik weet niet hoe lang Davy nog bij Ajax speelt, dat is gewoon niet te zeggen. Hij maakt een geweldig seizoen door, is zo belangrijk, met zijn spel en zijn doelpunten. Daardoor staat hij ook meer in spotlights en dan is het aan hem.”

Veltman is wel van overtuigd dat Klaassen al klaar is voor een nieuw avontuur. “Davy is zo veelzijdig, hij kan eigenlijk alles. Dat zal hij ook bij een andere club kunnen laten zien, daar ben ik van overtuigd. Zijn doorzettingsvermogen staat altijd op 150 procent, dus dat is sowieso een goede basis mocht hij ooit elders een nieuw avontuur aangaan”, besluit de verdediger, die al sinds zijn jeugdjaren samenspeelt met de huidige aanvoerder van Ajax.