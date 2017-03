‘Natuurlijk is het spel van Ajax nu vermakelijker, dat is de waarheid’

Peter Bosz krijgt veel lof voor het aanvallende en vermakelijke voetbal dat hij Ajax laat spelen, in vergelijking met voorganger Frank de Boer. De Amsterdammers scoorden tot nu toe 51 keer, maar dat is minder dan het Ajax van De Boer vorig seizoen. De teller stond toen op dit moment op 56 treffers.

Dat verbaast Co Adriaanse, want hij vindt dat Ajax met een meer aanvallende instelling speelt dit seizoen. “Ik sta er wel even van te kijken, maar voor mij is er alsnog geen discussie. Want natuurlijk is het nu vermakelijker. Dat is niet alleen de perceptie, het is de waarheid. Kijk eens naar de verdedigende spelers: Onana, spectaculaire keeper. Sánchez, sterk en denkt naar voren. Sinkgraven, een middenvelder als linksback. Dat zegt genoeg. En Schöne, een echte voetballer als controleur”, zegt de oud-trainer tegen het Algemeen Dagblad.

Vorig seizoen verschenen er andere spelers aan de aftrap, waaronder Cillessen, Van der Hoorn, Dijks en Gudelj. “Dat zijn toch minder attractieve spelers. En tel daar natuurlijk Kasper Dolberg en Hakim Ziyech nog bij op hè. Zij hebben dit seizoen al erg mooie dingen laten zien.”