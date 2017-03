Cultheld Suk: ‘Ik wil mijn carrière beëindigen in Amsterdam bij Ajax’

Hyun-Jun Suk verdient zijn brood momenteel in Hongarije bij Debreceni VSC, maar de aanvaller denkt ook nog geregeld terug aan zijn tijd in Amsterdam. De aanvaller speelde zes wedstrijden voor Ajax en is de huidige nummer twee van de Eredivisie nog altijd dankbaar voor de kans die hij er heeft gekregen.

De Zuid-Koreaan, die bij FC Porto nog een contract heeft tot de zomer van 2020, noemt Ajax in een interview met Voetbal International ‘de beste club in de wereld’: “Ik mis Martin Jol en Pieter Huistra. Ik hoop dat het goed met ze gaat, want zij hebben heel veel voor me betekend. Ze hebben mij de kans gegeven een profvoetballer te worden.”

Suk laat verder weten dat hij de supporters van Ajax, en die van FC Groningen, nooit zal vergeten en dat hij er nu alles aan gaat doen om te slagen in Hongarije. Hij wil zich daarna proberen te revancheren bij Porto: “Ik wil proberen om daar succesvol te zijn. Mijn droom is nog altijd in een grote competitie voor een grote club te spelen en dan wil ik mijn carrière beëindigen in Amsterdam bij Ajax.”