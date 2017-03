Nederlands elftal oefent tegen het Marokko van Ziyech

Het Nederlands elftal speelt op 31 mei een vriendschappelijke wedstrijd tegen de nationale ploeg van Marokko, zo heeft bondsvoorzitter Faouzi Lakjaa aan MediTV laten weten. Het duel zal afgewerkt worden in het Stade Mohamed V in Casablanca.

De KNVB heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar volgens Lakjaa ligt er dus al een akkoord op tafel. Oranje en Marokko stonden twee keer eerder tegenover elkaar: in 1994 werd het op het WK 2-1 voor het Nederlands elftal en vijf jaar later ging Marokko in Arnhem met een 1-2 zege aan de haal.

Het is overigens nog onduidelijk of Hervé Renard eind mei nog in de dug-out zit als bondscoach van De Leeuwen van de Atlas, want er wordt hevig gespeculeerd over zijn vertrek. Lakjaa heeft echter ontkend dat Renard zijn ontslag heeft ingediend.