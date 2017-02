‘Ik lees overal dat ik ben ontslagen, maar zo is het niet gegaan’

Begin deze maand kwam er een einde aan het huwelijk tussen ADO Den Haag en Zeljko Petrovic. De Haagse club had slechts acht punten vergaard in de laatste achttien competitiewedstrijden onder leiding van de Montenegrijnse trainer. Petrovic ontkent echter stellig dat hij op straat is gezet.

"Ik bén helemaal niet ontslagen. Ik lees dat overal en hoor mensen dat zeggen, maar zo is het niet gegaan", vertelt de oefenmeester aan Voetbal International. Petrovic sprak vlak voor de uiteindelijke breuk met directeur Mattijs Manders en technisch manager Jeffrey van As. In het gesprek met de beleidsbepalers eiste hij naast een publiekelijke steunbetuiging van Manders ook de komst van Adrie Bogers, die momenteel als assistent-trainer werkzaam is bij Willem II.

"We hadden die bespreking op maandag en op dinsdagochtend voor de training vroeg Mattijs me of ik nog steeds achter die twee eisen stond", vervolgt Petrovic. "Ja, natuurlijk, antwoordde ik. Als ik gisteren A zeg, dan ga ik vandaag geen B roepen. Zo zit ik niet in elkaar. 'Dat is jammer, want dan is het beter dat we uit elkaar gaan', zei hij."

Spijt van zijn eisen heeft Petrovic echter allerminst. "Absoluut niet. Misschien had ik al veel eerder dingen moeten eisen. Mensen weten niet hoeveel ik de afgelopen maanden heb moeten slikken", besluit hij. ADO stelde uiteindelijk Alfons Groenendijk aan als opvolger van Petrovic. Afgelopen weekeinde pakte Groenendijk tegen FC Twente (1-1) zijn eerste punt met de hekkensluiter, na twee eerdere nederlagen.