Duits WK-winnaar van 2014 raakt gewond aan hoofd bij vechtpartij

Kevin Grosskreutz is gewond geraakt bij een vechtpartij. De veelzijdige rechtspoot, die uitkomt voor VfB Stuttgart, zou in de nacht van maandag op dinsdag bij een vechtpartij betrokken zijn geweest, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk.

Volgens de lokale politie is 'een 28-jarige man aan het hoofd gewond geraakt tijdens een vechtpartij', maar een identiteit wordt niet bekendgemaakt. Stuttgart maakt dinsdag bekend dat Grosskreutz in het ziekenhuis is opgenomen. "Gezien de omstandigheden gaat het goed met Kevin Grosskreutz", laat de koploper van de 2. Bundesliga via de officiële kanalen weten. "Mogelijk mag hij morgen het ziekenhuis verlaten."

"Grosskreitz zal naar aanleiding van het incident aangifte doen." Grosskreutz speelde jarenlang voor Borussia Dortmund. Een transfer naar Galatasaray liep om bureaucratische redenen in de soep, waardoor hij tussen september 2015 en januari 2016 geen minuten voor de Turken mocht maken. Ruim een jaar geleden maakte Grosskreutz, die in 2014 het WK in Brazilië won, de overstap naar Stuttgart.