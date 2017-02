Vitesse stuit op weerstand en stuurt steunbetuigingen van Feyenoord en AZ

Vitesse werkt zijn thuiswedstrijden sinds 1998 af in GelreDome en de Arnhemse club liet onlangs doorschemeren het stadion graag over te willen kopen van eigenaar Spes Bona. Een overname lijkt vooralsnog echter ver weg, nu Gelredome NV en de huidige huurder Exploitatiemaatschappij Gelredome (BVEG) te kennen hebben gegeven tegen het plan te zijn, zo meldt Omroep Gelderland.

Naast voetbalwedstrijden worden er ook tal van andere evenementen georganiseerd in GelreDome. Gelredome NV en de BVEG vrezen dat het stadion zijn multifunctionele karakter zal verliezen bij een verkoop aan Vitesse, zo maken de instanties dinsdag duidelijk. Vitesse betwist die lezing echter in een brief gericht aan de Provinciale Staten van Gelderland.

"Vitesse heeft er juiste alle belang bij om het multifunctionele karakter van het stadion te versterken; al is het alleen maar omdat het de enige mogelijkheid is om een gezonde financiële exploitatie te waarborgen", zo laat de club in een reactie weten. Vitesse vergezelde zijn brief met steunbetuigingen van onder meer Feyenoord en AZ. Overigens dreigen de Arnhemmers een boete van 11,3 miljoen euro te moeten betalen bij een daadwerkelijke overname van het stadion.