‘Ik had geen contract bij Chelsea, dus werd ik overgeslagen bij Vitesse’

Abiola Dauda beleefde geen gelukkige periode bij Vitesse. In zijn eerste seizoen kwam de aanvaller nog tot zestien duels en zes doelpunten, maar een voetbaljaargang later kwam hij nog maar zes keer binnen de lijnen. Een verhuur aan Hearts volgde en in het afgelopen half jaar kwam hij niet in de plannen van Henk Fraser voor.

Dauda kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode in Arnhem, nu hij sinds vorige maand voor Atromitos uitkomt. "Ik heb geen idee wat er gebeurd is, maar opeens zat ik niet meer bij het team. De relatie tussen Vitesse en Chelsea heeft er misschien iets mee te maken", zo vertelt de Nigeriaan in gesprek met diverse Griekse media.

"Vaak komen er spelers van Chelsea naar Vitesse omdat ze minuten moeten maken. Ik had geen contract bij Chelsea, dus werd ik overgeslagen", zo verzucht Dauda, die geen gehoor bij de club kreeg als hij aangaf dat hij ongelukkig was. "Dan nog kwam iemand over van Chelsea." Dauda, 29 jaar, speelde tot dusver zeven officiële duels voor Atromitos en was daarin goed voor vijf doelpunten.