Hasselbaink adviseert Chelsea: ‘Hij kan het niveau van Lukaku en Kane halen’

Moussa Dembélé maakt dit seizoen naam bij Celtic. De twintigjarige aanvaller scoorde in 38 wedstrijden al 29 keer en met name de vijf doelpunten die hij maakte in de Champions League, spreken tot de verbeelding. Dembélé zou naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling staan van Chelsea, dat er volgens Jimmy Floyd Hasselbaink goed aan zou doen om de beloftevolle Fransman binnen te hengelen.

"Hij zit op dit moment qua niveau onder spelers als Romelu Lukaku en Harry Kane, maar hij heeft de potentie om dat niveau te halen", laat de oud-spits van Chelsea weten in gesprek met het Britse Metro. Hasselbaink speelde in het verleden vier seizoenen voor the Blues. De voormalig Oranje-international raadt Dembélé een transfer aan. "Hij zal een volgende stap moeten maken voordat we hem een speler van wereldklasse kunnen noemen."

Dembélé staat sinds de zomer van 2016 op de loonlijst bij Celtic, dat hem wegplukte bij Fulham. "Ik denk dat zijn zaakwaarnemers uitstekend werk hebben verricht door hem naar Celtic te sturen en hem daar week in week uit te laten spelen", vervolgt Hasselbaink. "In een groot stadion, met de druk om iedere wedstrijd te winnen. Om vervolgens een grote transfer te maken."