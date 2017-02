Sparta droomt van bekerfinale: ‘Voor een houten plak spelen we niet'

Sparta Rotterdam kan met een goed gevoel uitkijken naar het thuisduel van woensdagavond met Vitesse in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Het elftal van Alex Pastoor maakte afgelopen weekend op bezoek bij NEC (0-1 zege) een einde aan een reeks van elf competitiewedstrijden zonder overwinning.

Pastoor erkent dat de zege in Nijmegen bevorderend is geweest voor het moraal van zijn team. "Daar is niet tegenaan te trainen of te lullen. De manier waarop doet zo veel met iedereen. Hier hunkerden we naar", laat de coach daags voor het treffen met de Arnhemmers weten volgens Voetbal International.

Vitesse staat stevig in de subtop van de Eredivisie, maar Pastoor verwacht niet dat de bezoekers het spel zullen gaan maken op Het Kasteel. "Vitesse speelt doorgaans behoudend en wij hebben zaterdag gespeeld en zij zondag. Ik verwacht niet dat ze ineens een stuk opener zullen spelen", besluit de oefenmeester, die woensdag in elk geval niet kan beschikken over David Mendes da Silva en Bart Vriends. Het duo is niet fit genoeg.

Pastoor wil er met zijn ploeg alles aan doen om de eindstrijd in De Kuip te halen. "Het is het enige waar we voor gaan", aldus de trainer volgens de NOS. "Voor een zilveren, bronzen of houten plak spelen we niet. Het is erop of eronder. Zo hebben we elke wedstrijd gespeeld en zo spelen we deze wedstrijd ook."