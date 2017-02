UEFA vreest voor Champions League-finale zonder Messi en Neymar

Na de 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd van de achtste finale tegen Paris Saint-Germain lijkt het hoogst onwaarschijnlijk, maar mocht Barcelona er dit seizoen in slagen de finale van de Champions League in Cardiff te halen, dan zal de Spaanse club het in de eindstrijd mogelijk moeten stellen zonder Lionel Messi en Neymar. Het tweetal is momenteel verwikkeld in een gerechtelijke procedure en zou om die reden niet in aanmerking komen voor een benodigd visum, zo laat UEFA-voorzitter Aleksandr Ceferin weten.

"Tegen Neymar en Messi lopen nu strafzaken. Dit jaar is de finale van de Champions League in Cardiff. Je kan voorstellen dat ze niet worden toegelaten", uit de Sloveense beleidsbepaler zijn zorgen in de New York Times. De Britse overheid hanteert sinds Brexit een aangescherpt visumbeleid. "Het is voor ons een groot ding dat spelers uit Engeland wel overal naartoe kunnen reizen, maar dat spelers van andere clubs niet naar Engeland kunnen", aldus Ceferin.

Tegen zowel Messi als Neymar loopt op dit moment een gerechtelijke procedure, daar beiden zich in het verleden schuldig zouden hebben gemaakt aan het ontduiken van belasting. Eerder dit seizoen was Paris Saint-Germain-verdediger Serge Aurier al het slachtoffer van het aangescherpte visumbeleid in het Verenigd Koninkrijk; tegen hem loopt in Frankrijk een strafrechtelijke zaak, waardoor hij het duel van zijn club met Arsenal in november aan zich voorbij moest laten gaan.