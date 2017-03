VZ Talentscout - ‘Messi van Kazachstan’ maakt naam op toernooi

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Yerkebulan Seydakhmet, spits uit Kazachstan.

De Granatkin Memorial is een toernooi voor jeugdige voetballers dat ieder seizoen wordt afgewerkt in Rusland. Aan het toernooi, dat vernoemd is naar de in 1779 overleden oud-vicevoorzitter van de FIFA Valentin Granatkin, hebben in het verleden diverse bekende namen meegedaan. Onder anderen voetballers als Daniele Rugani, Oliver Bierhoff, Carsten Jancker, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Marcel Desailly, Lukasz Piszczek, Aleksandr Movostoy en Artem Dzyuba maakten hun opwachting tijdens de Granatkin Memorial. De meest recente editie werd in januari afgewerkt én werd gewonnen door Rusland.

De Russen waren in de finale in Sint-Petersburg door een doelpunt van Nikita Polyakov met 1-0 te sterk voor Kazachstan, maar desondanks stapte Kazachstan - dat voor het eerst meedeed aan het toernooi - met opgeheven hoofd van het veld. Dat gold zeker ook voor Yerkebulan Seydakhmet, die werd uitgeroepen tot de beste aanvaller van de Granatkin Memorial 2017. De zeventienjarige kon in de finale het verschil niet maken, maar scoorde eerder wel tegen de leeftijdsgenoten van Azerbeidzjan en Litouwen.



Het elftal van Kazachstan tijdens de Granatkin Memorial.

“Ik kijk met een positief gevoel terug op de Memorial”, zei het talent tegen Prosports. “We hebben een geweldige ervaring opgedaan en het is leuk dat we thuis als helden zijn onthaald. Het is natuurlijk jammer dat we geen eerste zijn geworden, maar ik ben ervan overtuigd dat dit team in staat is om zijn hoogste doelen voor de toekomst te behalen. Hoe het was om in Sint-Petersburg te voetballen? Er heerste een geweldige atmosfeer, zeker.” De kans is aanwezig dat Seydakhmet in de toekomst nog veel vaker in Sint-Petersburg gaat spelen, want hij werkte onlangs een proefperiode af bij Zenit.

De aanvaller reisde met Zenit-2 af naar het trainingskamp op Cyprus en maakte in een oefenwedstrijd tegen Lokomotiv Moskou een uitstekende indruk. Bovendien maakte hij op de training een schitterend doelpunt. Zenit blijft de Kazachstaanse Messi volgen om hem mogelijk op zijn achttiende vast te leggen. “Ik vind het hier leuk, want de trainers en de spelers steunen mij enorm”, zei Seydakhmet tijdens zijn stage tegen Sport-Express. “Het niveau ligt hier duidelijk hoger dan in Kazachstan. Of ik bij Zenit wil blijven? Ik weet het niet, daar heb ik nog geen beslissing over genomen.”

“Ik weet ook niet of er al concrete aanbiedingen liggen, dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer over. Met hem bepaal ik mijn toekomst. Wat mijn droom is? Ik wil gewoon voetballen. Niet alleen in de Kazachstaanse competitie, maar ook voor een Europese club. Ik wil net zo goed worden als mijn grote broer Bauyrzhan Islamkhan, ik wil de trots van Kazachstan worden. Als ik naar Islamkhan kijk, dan leer ik veel. Hij is mijn idool”, aldus Seydakhmet. Islamkhan is een aanvallende middenvelder én is de aanvoerder van zowel Kairat Almaty als de nationale ploeg. Hij wordt gezien als de beste speler van Kazachstan.



Yerkebulan Seydakhmet staat uiterst rechts op de foto.

Seydakhmet heeft nog een lange weg te gaan om het niveau van zij ‘grote broer’ te bereiken, maar hij heeft op de Granatkin Memorial in ieder geval al wel laten zien waartoe hij in staat is. En wat vindt hij eigenlijk van de vergelijking met Lionel Messi? “Prachtig. Maar daar houdt het ook direct bij op. Ik dúrf mijzelf niet eens met hem te vergelijken.” Seydakhmet houdt net als Messi van een goede dribbel, maar verder lijkt de vergelijking inderdaad wat scheef te gaan. De Kazachstaan is immers geen buitenspeler, is minder verfijnd, is een rechtspoot en moet koeler worden voor het doel. “Maar potentie heeft hij zeker”, zegt een Kazachs voetbaljournalist tegen Voetbalzone.

“Seydakhmet heeft flair en een geweldige techniek. Hij is niet bang in zijn acties, maar zijn schot kan nog beter. Op dit moment komt hij nog niet in de buurt van het niveau van Islamkhan, maar het is interessant om te volgen hoe hij zich verder ontwikkelt. Hij is nog maar zeventien jaar oud. Hij moet alleen regelmatig zijn minuten maken in de Kazachstaanse Premier League. Of hij goed genoeg is voor de Eredivisie? Misschien in de toekomst, waarom niet. Hij is snel en is lichtvoetig. Hij is het voorbeeld van het feit dat het Kazachse voetbal stappen maakt”, klinkt het.

Naam Yerkebulan Seydakhmet

Geboortedatum 04/02/2000

Club FC Taraz

Positie Spits

Sterke punten Acceleratie, kapbeweging, behendigheid