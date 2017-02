VIDEO - De mooiste goals van de jarige Milik in het shirt van Ajax

Arek Milik viert vandaag zijn 23e verjaardag. De Poolse spits maakte naam in het shirt van Ajax en dwong een transfer af naar Napoli, dat afgelopen zomer liefst 32 miljoen euro voor hem betaalde. In Amsterdam zijn ze de Pool dan ook nog niet vergeten. Niet alleen vanwege zijn bizarre transfersom, vooral ook om de vele mooie doelpunten die hij maakte in het shirt van Ajax.