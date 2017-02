Van Wolfswinkel: ‘Echt geschiedenis schrijven, zo vaak kun je dat niet doen’

Vitesse won nog nooit in haar clubhistorie de KNVB beker. Driemaal waren de Arnhemmers verliezend finalist: in 1912, 1927 en 1990. Dit jaar biedt dus een uitgelezen kans voor de huidige selectie van Vitesse om geschiedenis te schrijven, maar dat moet het nog twee obstakels zien te omzeilen.

Eerst wacht woensdag de halve finale op Het Kasteel tegen Sparta. Als Vitesse die weet te winnen, wacht in de finale een ontmoeting met AZ of Cambuur. “Het gevoel dat we geschiedenis kunnen schrijven, leeft heel erg in de kleedkamer. Iedereen weet dat we iets heel moois met de club kunnen presteren. Echt geschiedenis schrijven, zo vaak kun je dat niet doen”, zegt Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel tegen Voetbal International.

“Wij hebben bepaalde kwaliteiten en als we die tegen Sparta tot uiting kunnen laten komen, moeten wij gewoon winnen. De bekerfinale halen en de vierde plaats bemachtigen, dat is ons doel”, gaat Van Wolfswinkel verder. “We worden in de favorietenrol geduwd en iedereen verwacht dat we gaan winnen. Maar het blijft bekervoetbal en het zal lastig worden. In de competitie hebben we het ook moeilijk genoeg gehad op Het Kasteel (0-1 overwinning, red.).”