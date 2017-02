Donnarumma wekt interesse: ‘Hij zit al in de hemel en moet bij Milan blijven’

De pas achttienjarige Gianluigi Donnarumma is inmiddels uitgegroeid tot vaste doelman van AC Milan en Italiaans international. De jonge sluitpost trok de nodige interesse van Europese topclubs en heeft in Milaan nog een contract tot 2018. Volgens Dino Zoff moet Donnarumma ‘gewoon’ bij AC Milan blijven.

“Hij moet op dit moment niet denken aan een transfer. Hij zit al in de hemel. Ik denk dat het beter is als hij bij Milan blijft. Over een paar jaar kunnen er dingen veranderen. Hij zit al bij een geweldige club”, zegt de oud-doelman tegen Radio Anchi'io Sport. Donnarumma is voorlopig nog niet akkoord met AC Milan over contractverlenging. Onder meer Real Madrid, Juventus en Manchester United zouden de situatie in de gaten houden.

“Hij is beter dan ik was. Hij doet geweldige dingen. Hem staat een geweldige carrière te wachten. Zijn start biedt veel hoop”, gaat Zoff verder. “Mijn advies voor hem is dat hij met beide benen op de grond blijft staan en zich wil blijven verbeteren. Vooral aan zijn technische vaardigheden, want veel keepers willen dat weleens vergeten. Maar voor nu ziet het er allemaal erg zonnig uit.”