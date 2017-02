‘Alleen dan zal hij uitgroeien tot een buitengewone speler bij Chelsea’

N’Golo Kanté voerde Leicester City vorig seizoen naar een nooit verwachte landstitel en de Fransman is na zijn zomerse overstap naar Chelsea opnieuw een belangrijke pion in een elftal dat zich tot kampioen van Engeland lijkt te gaan kronen. Op Stamford Bridge wordt de stofzuiger ook wel gezien als de natuurlijke opvolger van Claude Makélélé, die echter zelf denkt dat er nog iets ontbreekt aan het spel van Kanté.

“Wat ik goed aan hem vind, is dat hij erg gul is. Hij voetbalt altijd met een glimlach op zijn gezicht en dat is een buitengewone kwaliteit. Ik hoop echt dat hij een mooiere loopbaan gaat krijgen dan ik, maar hij moet wel meer een leider worden”, vertelt de huidige assistent-trainer van Swansea City in gesprek met SFR Sport.

“Dat betekent niet dat hij per se de aanvoerdersband moet gaan dragen, maar hij moet iets uitstralen waarvan zijn teamgenoten denken: ‘We gaan winnen’, of als hij iets tegen ze zegt: ‘Je hebt gelijk’”, gaat Makélélé verder. “Als hij dat aura weet te ontwikkelen, zal hij een buitengewone speler worden. Dan wordt hij ook een onmisbare kracht bij Frankrijk.”