‘Het is natuurlijk nooit oneerlijk dat een doelpunt wordt toegekend’

Feyenoord won zondag dankzij een laat doelpunt de topper tegen PSV en na afloop was er veel te doen om de 2-1 van de Rotterdammers. Jeroen Zoet leek een kopbal van Jan-Arie van der Heijden in eerste instantie te keren, totdat hij de bal echter naar zich toehaalde en het leer alsnog over de lijn ging. Het HawkEye-systeem oordeelde vervolgens dat er gescoord was en dat leidde tot de nodige commotie.

Het systeem is in de tweede helft van het seizoen enkel in De Kuip beschikbaar en dit zou volgens verschillende kenners tot een oneerlijke situatie leiden. KNVB-directeur Gijs de Jong is het hier echter niet mee eens: “Dat is omgekeerd redeneren. Dat we het niet in honderd procent van de gevallen eerlijker kunnen maken, betekent niet dat we het moeten nalaten om het in tien procent van de gevallen wél te doen. Het is ook niet zo dat het ene team wordt bevoordeeld ten opzichte van het andere, allebei hebben ze recht op de objectiviteit van het systeem. Daar kan toch niemand tegen zijn?”

Tegenover Voetbal International haalt de bestuurder het moment van Davy Klaassen in Warschau aan, waarbij Ajax onterecht geen doelpunt kreeg toegekend. Volgens De Jong vonden veel mensen dat toen onterecht en kan het nieuwe systeem hier verandering in brengen: “Zoals met alle technologie moeten mensen eraan wennen, maar het is natuurlijk nooit oneerlijk dat een doelpunt ook wordt toegekend.”