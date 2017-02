‘Dan is het even zoeken bij Ajax, ik probeer snel in die flow te komen’

Jaïro Riedewald leek het seizoen in te gaan als basisspeler bij Ajax, maar de verdediger moet sinds Peter Bosz zijn basiself omgooide genoegen nemen met een plek op de bank. Vanwege blessures en schorsingen lijkt hij nu echter weer een kans te krijgen in de startende opstelling en voor Riedewald is het even wennen om weer aan te haken bij zijn ploeggenoten.

“De basis is al lange tijd bezig met een speelstijl en bepaalde patronen. Ik speel minder , train er ook minder op. Als wissel probeer je het op te pakken en ook te leren, maar in de praktijk? De praktijk tijdens de wedstrijden is vooral bedoeld voor basisspelers en dat is toch wel anders, ja”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life.

Het is dan ook niet makkelijk om vanuit stilstand in een goed draaiend elftal te stappen. Riedewald kan zich wel vinden in de vergelijking met een rijdende trein, waarvan je vanaf het perron moet zien op te komen: “Zeker als ik inval, is het even zoeken. Misschien dat ik daarom tegen Sparta Rotterdam twee ballen verspeelde, omdat ik moest aanhaken. Ik probeer snel in de flow te komen, want ook dat mag je verwachten van een wisselspeler.”