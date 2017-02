Koeman: ‘Toen werd ik ook genoemd bij Barça, maar nu is het anders’

Luis Enrique staat de laatste weken onder flinke druk bij Barcelona en de namen van verschillende coaches komen langs als eventuele opvolger van de Spanjaard. Ronald Koeman is een van de trainers die steevast in verband wordt gebracht met een overstap naar het Camp Nou, maar de huidige oefenmeester van Everton houdt zelf een flinke slag om de arm.

“Het is nu anders dan vijf of zes jaar geleden denk ik. Toen was ik trainer in Nederland en werd mijn naam ook in verband gebracht met Barcelona”, vertelt hij in gesprek met Sky Sport. “Op dit moment denk ik niet aan andere clubs, aangezien ik een contract bij Everton heb getekend.”

“De voetballerij is een lastige wereld. Nu schijnt de zon, maar morgen kan het weer gaan regenen”, gaat Koeman verder. “Ik heb voor het project van Everton gekozen en ik wil graag blijven. Dat is alles wat ik er nu over kan zeggen.” De Nederlander ligt nog tot medio 2019 vast bij the Toffees.