‘Geloof me, hij kan zo mee bij Real Madrid, Barcelona of Manchester United’

Radja Nainggolan speelde afgelopen zondag met twee wonderschone treffers een belangrijke rol in de 1-3 overwinning van AS Roma op bezoek bij Internazionale. De 28-jarige middenvelder maakt een uitstekend seizoen door in de Italiaanse hoofdstad. Volgens Walter Baseggio kan Nainggolan moeiteloos mee in de absolute Europese top.

“Wat hij doet, is fantastisch. Geloof me, hij kan zo mee bij Real Madrid, Barcelona, Chelsea of Manchester United. Alleen zal hij dat volgens mij niet doen”, stelt oud-middenvelder van Anderlecht tegenover Het Laatste Nieuws “Radja houdt van Rome. Hij voelt er zich thuis en AS Roma is de ideale club voor hem. Het respect voor hem is bovendien groot, nadat hij afgelopen zomer Chelsea afwimpelde.”

De Belg speelt dit seizoen vaker als aanvallende middenvelder bij AS Roma. Volgens Baseggio is dat een goede zet van trainer Luciano Spalletti. “De tegenstander komt niet meer onder de druk uit, onder impuls van Radja. Met zijn fantastische afstandsschoten neemt hij de ploeg ook mee op sleeptouw. Hij speelt bevrijd. En dan hebben we het nog niet over zijn gevaarlijke voorzetten vanaf de flank.”