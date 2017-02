FC Emmen baalt van afgeketste transfer Dost

Anderlecht heeft eindelijk een akkoord bereikt met Anthony Vanden Borre. Het contract wordt in onderling overleg ontbonden, nadat de rechtsachter in januari liet weten dat hij een punt achter zijn carrière wilde zetten. (Het Nieuwsblad)

De nieuwe eigenaren van AC Milan willen Vincenzo Montella meteen een nieuw contract aanbieden. De coach kan een jaar bijtekenen en zal zijn huidige salaris van 2,3 miljoen euro per jaar verhoogd zien worden. (Sky Italia)

Dat had de Drentse club een miljoen euro als opleidingsvergoeding opgeleverd.