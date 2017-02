'Of ik Mourinho's 'Special One' ben? Ik ben hier voor het team'

Zlatan Ibrahimovic bezorgde Manchester United zondag met een doelpunt vlak voor tijd de EFL Cup. Uiteindelijk versloegen the Red Devils Southampton met 3-2. Het betekende de derde prijs voor Marouane Fellaini in Engeland, na de Community Shield en de FA Cup.

“We moeten Zlatan bedanken, want hij is daar op het goede moment. Hij is een hele belangrijke speler en bewijst zijn waarde in iedere wedstrijd. Ik heb een goede verstandhouding met hem”, zegt de middenvelder tegenover de Belgische pers. “Iedereen weet dat hij een grote speler is en heel hard werkt. Hij wil altijd winnen en gaat voorop in de strijd.”

Fellaini bleef in de finale tegen Southampton de hele wedstrijd op de bank en is dit seizoen geen vaste waarde voor manager José Mourinho. Desondanks heeft de Belg een goede relatie met de Portugees. “Hij heeft me vanaf het begin vertrouwen gegeven. José is een winnaar en heeft overal prijzen gewonnen. Ik probeer uit te voeren wat hij mij vertelt. Of ik Mourinho's 'Special One' ben? Ik ben hier voor het team."