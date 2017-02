‘Met hem staat er al een opvolger van Karsdorp, die verdedigend sterker is’

Bart Nieuwkoop speelde afgelopen zondag tien minuten in het duel tussen Feyenoord en PSV nadat Rick Karsdorp geblesseerd uitviel. De twintigjarige verdediger kende een prima invalbeurt en kreeg na afloop de nodige complimenten. Ook Ben Wijnstekers is onder de indruk van Nieuwkoop.

“Laat ik vooropstellen dat Karsdorp nog een jaar of twee bij Feyenoord moet blijven. Maar met Bart staat er al een kandidaat-opvolger, die misschien verdedigend zelfs wel sterker is. En als Bart komende zomer liever kiest voor een uitstapje, zou dat zomaar naar een club als FC Utrecht of SC Heerenveen kunnen zijn”, zegt Wijnstekers tegenover het Algemeen Dagblad.

“Hij is dit seizoen bijna altijd de vervanger van Karsdorp en hij heeft al meerdere keren laten zien dat hij dat goed kan”, gaat de oud-Feyenoorder verder. “Hij speelt dan maar een paar minuten mee, maar misschien moet je soms gewoon geduld hebben. Als zelfs Dirk Kuyt al op de bank zit, kan een Bart Nieuwkoop dat ook overkomen.”