Koeman zet deur open: ‘Rooney is een speler die ons sterker zou maken’

Wayne Rooney werd in de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar China, maar de aanvoerder van Manchester United heeft inmiddels in een verklaring laten weten minstens tot de zomer op Old Trafford te blijven. Mocht hij er over een paar maanden wel voor kiezen om the Red Devils te verlaten, dan is hij van harte welkom bij zijn oude club Everton.

“Ik denk dat Rooney nog steeds op en hoog niveau speelt. Ik denk dat hij een goede keuze heeft gemaakt door in de Premier League te blijven, aangezien hij nog steeds twee, drie jaar mee kan op een hoog niveau”, vertelt trainer Ronald Koeman in gesprek met Sky Sports. “Wat er aan het einde van het seizoen gebeurt? Dat weet ik niet.”

“Naar mijn mening is hij een van de spelers die Everton sterker kan maken dan we op dit moment zijn. Het gaat er nu om wat de speler wil, wat United wil”, gaat de oefenmeester verder. “Wij zijn niet betrokken bij dat project, maar iedere speler waarvan wij denken dat hij Everton sterker maakt, is welkom.”