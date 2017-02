‘Opvallend, Wolfsburg heeft veel geld en komt dan uit bij Andries Jonker’

Andries Jonker werd maandag aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van VfL Wolfsburg. Volgens analist Kenneth Perez kan de aanstelling van de Nederlandse oefenmeester weleens positieve gevolgen hebben voor Riechedly Bazoer. De middenvelder speelde tot dusver pas twee keer in de basiself van Wolfsburg.

“Meestal als een Nederlandse trainer komt, dan heeft die ook een voorkeur voor Nederlandse spelers. Het zou toch leuk zijn als Bazoer een keer aan het spelen toekomt bij Wolfsburg, want dat heeft hij tot nu toe heel weinig gedaan”, stelt Perez tegenover FOX Sports. “Doorgaans heeft een Nederlandse trainer een bepaalde voorkeur voor bepaalde spelers. En Bazoer is natuurlijk wel echt een Nederlandse speler.”

De oud-speler van onder meer AZ, Ajax, PSV en FC Twente is wel verbaasd dat Wolfsburg Jonker aangesteld heeft als hoofdtrainer. “Heel opvallend. Wolfsburg heeft veel geld en komt dan uit bij Andries Jonker. Is het voor de rest van het seizoen of langer? Langer? Dan hebben ze een plan met hem”, besluit de Deen. Overigens treft Jonker nog een landgenoot in Wolfsburg. Ook Jeffrey Bruma staat bij die Wölfe onder contract.

Ton Lokhoff werkte tot de komst van Jonker als assistent-trainer bij VfL Wolfsburg, maar die rol zal vervallen voor de Nederlander. Toch wil de club hem niet kwijt, zo zegt Lokhoff tegenover De Telegraaf. “Het is een simpel verhaal. Met de komst van Andries vervalt mijn rol. Ik ben geen assistent meer, want hij brengt er zelf twee mee. Ik ben nu drie jaar werkzaam in de Duitse Bundesliga. Het is fijn om te horen dat de club niet wil dat ik vertrek. Je hoort hier thuis, zei men letterlijk. Ik wacht af waar de club mee komt”, zegt Lokhoff, die tot 2018 onder contract staat in Wolfsburg.