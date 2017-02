Depay onder de indruk: ‘Ik voorspel een grote toekomst voor hem'

Lucas Tousart komt de laatste weken steeds vaker aan spelen toe bij Olympique Lyon. De pas negentienjarige verdedigende middenvelder maakt indruk bij les Gones, ook op zijn ploeggenoten. Memphis Depay, sinds januari collega van Tousart, voorspelt een grote toekomst voor de Fransman.

“Tousart is de machine op ons middenveld. Hij heeft ook tegen FC Metz geweldig gespeeld”, zegt Depay tegenover de Franse pers. Tousart speelde dit seizoen tot dusver 21 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Zijn eerste doelpunt in het shirt van Olympique Lyon was in Alkmaar, in de met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen AZ. “Hij heeft een hoop ballen onderschept. En hij is pas negentien jaar. Ik voorspel een grote toekomst voor hem.”

“Ik ben niet verrast dat hij zoveel talent heeft”, gaat de Nederlandse aanvaller, die zondag in de wedstrijd tegen FC Metz zelf voor twee doelpunten en één assists zorgde, verder. “Want als je het shirt van Lyon draagt, wil dat zeggen dat je van goede huize komt. Ik ben heel blij dat een speler met zijn kwaliteiten onderdeel is van onze selectie."