Kane op schot bij Spurs: ‘Ik verkeer nu in de beste vorm van mijn leven’

Harry Kane maakte afgelopen zondag in het met 4-0 gewonnen thuisduel tegen Stoke City zijn derde hattrick van het seizoen. De spits van Tottenham Hotspur maakte dit seizoen al 22 doelpunten in 27 wedstrijden en verkeert in de vorm van zijn leven. Kane wil die vorm graag doortrekken tot het einde van het seizoen.

“Is dit mijn beste vorm ooit? Ja, dat denk ik wel. Ik voel me fris, scherp en goed in vorm”, zegt Kane in de Engelse media. In het begin van het seizoen kampte de spits met een enkelblessure. “Die blessure heeft me misschien wel goed gedaan, dat gaf me wat meer rust. Ik heb nu een aantal goede maanden gehad, dus het belangrijk dat ik dat doortrek tot het einde van het seizoen.”

De spits brak twee seizoenen geleden door, maar kende het seizoen erna in het begin wat problemen. Kane werd bestempeld als eendagsvlieg, maar hij bewijst momenteel hun ongelijk. “Het motiveert me als mensen dat soort dingen zeggen. Natuurlijk wil ik bewijzen dat ze ongelijk hebben. Ik weet van mezelf dat ik op gegeven moment weer ga scoren. Ik probeer gewoon mijn best te doen en ik houd van doelpunten maken. Ik probeer gewoon zo vaak mogelijk te scoren.”

Harry Kane heeft zondagmiddag zijn 100e clubdoelpunt gemaakt, in 218 duels: 9 voor Millwall, 5 voor Leyton Orient, 2 voor Leicester City en 84 voor Tottenham Hotspur. #kane #tottenham #coys #thfc #premierleague Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 26 de Feb de 2017 a la(s) 6:00 PST