‘Als dit zo doorgaat, krijgt Liverpool dit seizoen wel vijftig tegendoelpunten’

Liverpool verloor maandagavond met 3-1 bij Leicester City, dat tegen degradatie vecht. Het is niet de eerste keer dat the Reds dit jaar punten laten liggen tegen een laagvlieger en Jamie Carragher maakt zich zorgen. Volgens de oud-verdediger kan de club niet hetzelfde doen wat Manchester United doet.

“Liverpool kan geen grote spelers, zoals Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba, aantrekken als het slecht gaat. Manchester United kan dat wel. Ik vind Jürgen Klopp een goede trainer, daar maak ik me geen zorgen over. Maar als het zo doorgaat, krijg Liverpool dit seizoen vijftig tegendoelpunten en dat is teveel”, legt Carragher uit tegenover Sky Sports. Liverpool staat momenteel één punt achter de vierde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op de voorrondes van de Champions League. De huidige nummer vier, Arsenal, heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

“Je kan geen prijzen winnen als je zoveel doelpunten tegen krijgt. Liverpool speelt altijd hetzelfde. Ik snap niet waarom Klopp de tactiek nog niet aangepast heeft, hij houdt vertrouwen in bepaalde spelers”, gaat de oud-verdediger van Liverpool verder. “James Milner is geen linksback, Lucas Leiva is geen centrale verdediger. Hij zou daar niet moeten spelen en ik was blij dat hij gewisseld werd. Het is alsof ik aan de rechterkant speelde, het werkt niet.”

Klopp stak zijn teleurstelling na afloop niet onder stoelen of banken. “In het Duits zou het al moeilijk zijn, laat staan in het Engels. Het is moeilijk om nu de juiste woorden te vinden”, reageert de Duitse oefenmeester. “Of ik me zorgen maak? Nee, maar misschien moet ik me juist wel zorgen maken. We hebben nu een week tot de volgende wedstrijd en spelen voor onze toekomst. Gelukkig hebben we niet morgen alweer een volgende wedstrijd. We zullen wéér moeten reageren. Als je zo slecht speelt zoals vandaag verlies je altijd.”