Olympique Lyon spant rechtszaak aan na selfie met Memphis Depay

Een selfie met Memphis Depay en Alexandre Lacazette kan een supporter van Olympique Lyon duur komen te staan. Een vijftienjarige fan van L'OL wacht gespannen af wat zijn actie na een thuiswedstrijd voor gevolgen zal hebben.

Na de thuiswedstrijd tegen Dijon (4-2), nog geen twee weken geleden, rende een fan het veld op. Hij nam een selfie met Lacazette en Depay, en was door het dolle heen. Olympique Lyon was minder blij en heeft besloten om een rechtszaak aan te spannen, in verband met het betreden van het speelveld.

Julien Laurens van BT Sport sprak met de 'boosdoener'. "Hij zei dat hij ongelooflijk blij was en niet nadacht toen hij het veld opstapte. Nu komt hij zijn club tegen in de rechtbank. Ik denk dat je de hooligans uit de stadions moet gooien."