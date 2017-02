Van Hooijdonk denkt liever niet terug aan ‘2000’ en waarschuwt Vitesse

Vitesse is de favoriet om woensdag ten koste van Sparta Rotterdam de eindstrijd van de KNVB Beker te bereiken. Dat was het ook zeventien jaar geleden, maar een doelpunt van Roda JC Kerkrade in de verlenging van de halve finale voorkwam de mooiste Gelderse derby ooit: Vitesse - NEC, in De Kuip. Pierre van Hooijdonk denkt er liever niet aan terug. De selectie van Vitesse was toentertijd om te watertanden.

"Wij hadden de finale moeten halen", verzucht Van Hooijdonk dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "We hadden op papier een veel beter team dan Roda." De oud-aanvaller weet doorgaans nog heel veel van de wedstrijden die hij heeft gespeeld. "Van deze is weinig blijven hangen. We waren niet goed. We wonnen niet. Ik heb het een ander uit mijn geheugen gewist,"

Vitesse reikte tot de vierde plek, boven Ajax, en miste op één punt een plek in de voorronde van de Champions League. Roda was in de eindstrijd met 2-0 te sterk voor NEC. "Ook daarom was het voor ons bitter. De finale in Rotterdam tegen NEC zou echt speciaal zijn geworden." Van Hooijdonk waarschuwt Vitesse. "Sparta is de underdog. Maar het gaat om die ene wedstrijd, hè. Die boodschap wil ik Vitesse wel meegeven. Er gelden geen excuses. Het is nu volle bak voor de winst."