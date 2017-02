‘Stijl-Nijhuis’ roept lof en vraagtekens op: ‘Daar moeten we blij mee zijn’

Bas Nijhuis laat veel, misschien wel te veel, doorspelen en spelers weten dat inmiddels. De 'stijl-Nijhuis' roept lof en vraagtekens op, zo weet ook scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. "Je ziet nauwelijks protesten, dat vind ik wel een goed teken. Spelers weten kennelijk waar ze aan toen zijn met hem als scheidsrechter." Van Egmond vindt dat het niet groter moet worden gemaakt dan het is. "Het moet geen eigen leven gaan leiden."

Een scheidsrechter heeft de ruimte om de grenzen te bepalen en Nijhuis doet dat heel duidelijk op zijn manier, zo vertelt Van Egmond in gesprek met Voetbal International. "Je kunt nu eenmaal niet alle scheidsrechters op dezelfde manier laten fluiten, dat is een illusie. Ieder persoon is anders, dat is logisch. Het gaat er om de verschillen tussen beide kanten zo klein mogelijk te houden."

Feyenoord klapte er van begin af aan vol op

Van Egmond benadrukt dat je niet van tevoren kan bedenken hoe je een wedstrijd gaat fluiten. "Als het bij Feyenoord-PSV in het begin uit de hand loopt, zal Bas ook moeten optreden." Roelof Luinge genoot in ieder geval in De Kuip. "Het is niet zo dat ze elkaar ongestoord mochten neerschoppen, hoor. Nijhuis heeft er wel een soort van Engelse wedstrijd van gemaakt. Daar moeten we blij mee zijn", zo oordeelt de voormalig topscheidsrechter dinsdag in het Algemeen Dagblad.

Feyenoord ging vanaf het begin volop in de aanval en Nijhuis gedoogde veel. Dat pakte PSV niet goed aan, zo stelt Luinge. "Denk maar niet dat het type scheidsrechter niet ter sprake komt tijdens de wedstrijdbespreking. Wat dat betreft hadden de spelers daar veel beter naar moeten handelen." Mario van der Ende was daarentegen niet heel enthousiast. De oud-topscheidsrechter wijst erop dat spelers en trainers helemaal niet meer weten waar ze aan toe zijn, ook al hebben alle scheidsrechters een ander karakter.

"Als je toegeeft dat je voor sommige kleine overtredingen bewust niet fluit, begeef je je op een hellend vlak", zo stelt Van der Ende, die de aanwezigheid van 'een losse scheidsrechter' niet per se noodzakelijk acht om een intense wedstrijd te krijgen. Mateu Lahoz deelde tijdens Manchester City - AS Monaco immers tien gele kaarten uit. "Iedereen op het veld wist precies wat hij wel en niet kon flikken. Dat zie ik dan veel liever. Het zijn volgens mij de spelers die een wedstrijd moeten maken, niet de arbiter."